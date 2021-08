Achiziția pe care a făcut-o Kun Aguero după transferul la Barcelona. A dat 500.000 de euro pe un Ferrari SF90 Stradale

Sergio Aguero nu pierde timpul de când s-a transferat la FC Barcelona.

Pe lângă activitatea profesională, jucătorul argentinian a achiziționat un Ferrari SF90 Stradale, mașină evaluată la aproximativ 500.000 de euro.

Potrivit marca, bolidul este primul autoturism hibrid realizat de celebra firmă italiană și a primit 9 puncte din 10 de la Top Gear.

Kun Agüero has acquired a Ferrari SF90 Stradale. The Argentine forward is wasting no time in Barcelona. [@BlazquezFont] pic.twitter.com/wGwWrrFy4y — barcacentre (@barcacentre) August 2, 2021

Aguero este pasionat de mașinile de lux, din colecția sa făcând parte printre altele un Ferrari GTC4 Lusso și un Lamborghini Aventador.

"În 2014 am cheltuit 1,5 milioane de dolari pe Lamborghini, nu știu de ce am cumpărat-o. Am făcut 1200 km în șase ani, de-abia am folosit-o. Doi ani m-am gândit de ce am achiziționat-o", a declarat Aguero.