Campioana României se situează pe poziția a 10-a în clasament cu 37 de puncte. După 25 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a consemnat 10 victorii, șapte remize și opt eșecuri.

Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off: ”Vreau eventul!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, nu le vede pe CFR Cluj, FC Argeș și FC Botoșani în play-off, în schimb crede că ”U” Cluj, FCSB și UTA vor obține accederea, în afară de podium: Craiova, Rapid și Dinamo.

Finanțatorul roș-albaștrilor a mai explicat și că obiectivul rămâne titlul, în ciuda formei slabe pe care a tot parcurs-o campioana României de-a lungul actualei stagiuni.

”Nu mai am emoții de play-off, nu ai cum, noi vom câștiga toate meciurile. Eu vreau eventul anul ăsta, nu că play-off-ul. (...) Eu am spus pe cine văd în play-off.

Locul 4, U Cluj, locul 5, noi, locul 6, UTA. Nu stau eu să văd, eu am făcut un clasament. Împărțim locul 4-5 cu U Cluj. Dacă ei fac un egal, la meciuri egale, noi suntem.

Noi doar cu CFR, Argeș și Botoșani, nu suntem mai bine, dar nu le mai pun, că nu cred că au forță să meargă în play-off”, a spus Becali la Prima Sport.

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Imediat după victoria cu Botoșani, FCSB a anunțat faptul că Dennis Politic va evolua sub formă de împrumut la FC Hermannstadt până la finalul actualei stagiuni.

Cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Politic a fost adus la FCSB în vară după ce roș-albaștrii le-au plătit aproape un milion de euro celor de la Dinamo și după ce l-au dat pe Alexandru Musi în Ștefan cel Mare.

”Campionii României anunță împrumutul lui Dennis Politic la FC Hermannstadt, unde va evolua până la finalul acestui sezon.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noua echipă!”, scrie FCSB.