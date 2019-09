Pic si Poc, cei mai nefericiti din bloc! Doi jucatori de la Sevilla, faza ca la circ! Ce s-a intamplat dupa ce Sevilla a condus-o cu 2-0 pe Eibar, aseara

Sevilla s-a facut de ras pe terenul celor de la Eibar, in etapa intermediara din Spania.

Echipa lui Julen Lopetegui este intr-o scadere de forma, dupa ce a fost invinsa aseara de Eibar, in cea de-a sasea etapa din La Liga. Sevilla a condus la pauza cu 2-0 prin golurile marcate de Ocampos si Oliver Torres, insa Eibar a reusit sa intoarca partida in favoarea sa.

Cel mai absurd moment al partidei a avut loc in minutul 77, la golul de 2-2 al celor de la Eibar, cand fundasul celor de la Sevilla, Santos Silva, s-a lovit de portarul Vaclik, greseala de care Pedro Leon a profitat pentru a egala, trimitand mingea in poarta lasata libera. Cote a inchis tabela de marcaj in minutul 82.

"In prima repriza am oferit ceea ce trebuia, fotbal, personalitate, iar in cea de-a doua ne-am retras prea mult, gandindu-ne sa mentinem rezultatul, iar fotbalul ne-a pedepsit cu trei goluri ciudate. Daca revin de la 0-2, singurul responsabil este antrenorul", a declarat Lopetegui dupa meci.

Sevilla este la a doua infrangere consecutiva, dupa cea cu Real Madrid, si ocupa locul 7 in La Liga cu 10 puncte, la egalitate cu Barcelona. Eibar a remizat pe terenul celor de la Levante in etapa precedenta si se situeaza pe locul 16 in clasament.

