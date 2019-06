Un fotbalist de la Sevilla, arestat dupa ce a ucis un cuplu de tineri proaspat casatoriti!

Atacantul mexican Joao Maleck (20 de ani), care a fost legitimat la Sevilla in sezonul trecut, evoluand pentru formatia secunda a clubului andaluz, a fost arestat in tara natala.

Atacantul mexican Joao Maleck (20 de ani), aflat sub contract cu echipa Santos Laguna, care l-a imprumutat in ultimii doi ani la Porto si Sevilla, a fost arestat in tara natala. El este acuzat ca a ucis doi oameni pe o sosrea din Guadalajara.

Potrivit presei mexicane, Joao Maleck s-a urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice si a provocat un grav accident rutier, soldat cu moartea a doua persoane. Din cate se pare, victimele sunt un barbat de 35 de ani si o femeie de 26 de ani, care erau proaspat casatoriti.

In prezent, Joao Maleck se afla in custodia autoritatilor si este cercetat pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

Martorii au notat ca masina condusa de atacant avea o viteza mult peste limita legala.