Pentru ce nationala va juca Ansu Fati, pustiul dinamita de la Barca! Catalanii l-au blindat cu o clauza de 100.000.000 euro la doar 16 ani

Ansu Fati (16 ani) are 2 goluri in 3 aparitii in La Liga in tricoul Barcelonei. El a debutat si in UEFA Champions League, iar sefii Barcei i-au propus un nou contract, cu o clauza de 100.000.000 euro.

Ansu Fati este noua senzatie a Barcelonei. In varsta de doar 16 ani, pustiul a bifat 2 goluri in 3 aparitii in La Liga, iar marti seara a debutat si in UEFA Champions League. Nascut in Guinea-Bissau, acesta a crescut la academia Barcelonei.

Ansu Fati a ajuns in Spania la varsta de 6 ani, impreuna cu familia sa. In 2009, parintii l-au inscris la echipa de fotbal Herrera, pentru ca intre 2010 si 2012 el sa treaca pe la grupele de copii ale Sevillei. In 2012 el a fost remarcat de un scouter al Barcelonei, iar catalanii l-au transferat.

Fara niciun meci la Barcelona B, Ansu Fati a primit in acest sezon sansa debutului direct la prima echipa. In absenta lui Messi, el a iesit la rampa cu doua goluri in trei meciuri.

Ansu Fati urmeaza sa primeasca pasaport spaniol si ar putea juca pentru Spania

Presa spaniola anunta ca oficialii din aceasta tara se misca acum foarte repede. Ei vor sa il determine pe Ansu Fati sa evolueze pentru nationala Spaniei. AS scrie ca tanarul jucator va primi pasaport spaniol chiar in aceasta saptamana, Consiliul Ministrilor urmand sa adopte aceasta decizie pana vineri.

Primul obiectiv al spaniolilor este ca Ansu Fati sa poata evolua in octombrie la Campionatul Mondial Under-17.