"Eu unul as innebuni in locul lui!" Federer si-a descris cei mai mari rivali din tenis! Ce spune despre Nadal si Djokovic si ce il impresioneaza pe campionul elvetian

Roger Federer a vorbit despre Nadal si Djokovic.

Roger Federer si-a descris cei mai mari rivali din circuit, Rafael Nadal si Novak Djokovic inaintea startului Cupei Laver. In acest an, Roger a avut sansa de a se antrena timp de o saptamana cu Rafael Nadal, in vreme ce anul trecut Federer a facut acelasi lucru alaturi de Novak Djokovic.

"Pentru mine a fost emotionant sa petrec cate o saptamana in preajma lor. Stai o saptamana cu Rafa si ii observi intensitatea. Ma intreb cum poate sa gaseasca un echilibru,” a declarat Roger Federer.

Roger Federer: "Ma intreb cum Rafa poate sa gaseasca un echilibru, pentru ca eu unul as innebuni in locul lui”

"Cand sesiunea sa de antrenament se incheie, e relaxat. Am fost surprins totusi sa observ cat de mult isi vaneaza sansele in timpul punctelor. Returneaza de multe ori slice si cu top spin".

Djokovic, in schimb, el e relaxat. Suntem similari. Ca sa ai succes, trebuie sa fii relaxat. Jucam atat de multe meciuri – intre 50 si 100. Nu e ca in box, unde ai doua sau trei meciuri per an. Cu 5 minute inainte de meci, trebuie sa te relaxezi.

Ce m-a surprins cel mai mult la Djokovic este luciditatea pe care o are atunci cand vrea sa castige un meci. Se comporta in stilul „asa joc eu, deci voi avea succes. De asemenea, procesul lui in ceea ce priveste cum si cand sa manance. Totul trebuie sa fie corect. Ii respect seriozitatea foarte mult,” a conchis Roger Federer.

Roger Federer va face parte impreuna cu Rafael Nadal din Echipa Europei in cadrul Cupei Laver, care se va desfasura intre 20-22 septembrie la Geneva, in Elvetia. Evenimentul amical de gala este coordonat de compania de management a lui Roger Federer, TEAM8.