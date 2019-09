UEFA CHAMPIONS LEAGUE LIVE: 22.00 PSG - REAL, ATLETICO - JUVENTUS! PSG joaca fara Neymar, Mbappe si Cavani

13:58

Atletico Madrid - Juventus

In cel de-al doilea meci al zilei, Cristiano Ronaldo, poreclit de admiratorii sai Mr. Champions League, debuteaza in noul sezon impotriva victimei sale preferate, Atletico Madrid, echipa careia i-a inscris 3 goluri in optimile de finala ale sezonului trecut.Dupa turul de pe Wanda Metropolitano din optimi, cand Atletico s-a impus cu 2-0 in fata lui Juventus, Ronaldo a facut un gest pentru fanii lui Atletico, carora le-a transmis: "Am castigat Liga Campionilor de 5 ori, Atletico niciodata".