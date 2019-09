"Nu avem nicio scuza!" Zidane iese la atac si pune TUNURILE pe jucatori dupa esecul cu PSG! Ce spune despre debutul dezastruos din UCL

Zinedinde Zidane a vorbit despre meciul cu PSG

Real Madrid a inceput dezastruos acest sezon de Champions League, a pierdut cu 3-0 meciul in fata celor de la PSG, iar la finalul partidei, Zidane a vorbit despre meci si spune unde crede ca s-a pierdut partida din punctul sau de vedere.

"Am fost depasiti la toate capitolele, nu ne-am ridicat deloc la inaltimea partidei. Ne-a lipsit intensitatea, am pierdut prea multe dueluri. Am inceput bine partida, dar apoi am cedat initiativa. Ei au jucat foarte bine, noi nu ne-am creat multe sanse.

Nu avem nicio scuza, am jucat prost, dar este timp sa indreptam lucrurile. Mai sunt multe meciuri. Nu e vorba ca nu am rezistat presiunii, dar intr-adevar, au echipa buna si acum au facut un meci perfect", a declarat Zidane la finalul partidei.

Urmatorul meci in Champions League pentru madrileni va fi pe Bernabeu impotriva belgienilor de la Brugge. In campionat pentru echipa lui Zidane urmeaza trei meciuri foarte grele, cu Sevilla, Osasuna si Atletico Madrid.