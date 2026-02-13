Scorul partidei a fost stabilit încă din prima repriză. Eric Garcia a fost cel care a deschis scorul cu un autogol, iar apoi Griezmann, Lookman și Julian Alvarez au punctat pe rând. Barcelona a marcat în partea secundă, dar reușita a fost anulată, spre nemulțumirea lui Hansi Flick.

Reușita semnată de Cubarsi a fost anulată pentru ofsaid, după ce faza a fost analizată preț de șapte minute. Antrenorul german a răbufnit la adresa arbitrajului la conferința de presă și s-a plâns de lipsa de comunicare dintre arbitru și banca tehnică.

Hansi Flick a răbufnit: ”E o mizerie!”

„Ce pot să spun? Începem cu cartonașele galbene, ok? Normal, în prima acțiune, cu faultul la Balde, este cartonaș galben. Este cartonaș galben! Totul este diferit, apoi i-a invitat să joace așa. Haide, e o mizerie, e o mizerie!

Au trebuit să aștepte... câte minute? Șapte minute? Au fost șapte minute? Haide... Pentru mine, când am văzut, a fost clar că nu a fost ofsaid. Poate au văzut ceva diferit, dar spune-ne. Nu există comunicare, iar asta e foarte rău”, a spus Flick, la conferința de presă.