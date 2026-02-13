VIDEO Hansi Flick a făcut haos la conferința de presă: ”E o mizerie!”

Hansi Flick a făcut haos la conferința de presă: "E o mizerie!" La Liga
Barcelona a fost ”distrusă” de Atletico Madrid, scor 0-4, în primul meci din semifinalele Cupei Spaniei. Catalanii mai au o șansă în meciul din retur, dar șansele pentru o răsturnare spectaculoasă de scor sunt minuscule.

Hansi FlickBarcelonaatletico madrid - barcelona
Scorul partidei a fost stabilit încă din prima repriză. Eric Garcia a fost cel care a deschis scorul cu un autogol, iar apoi Griezmann, Lookman și Julian Alvarez au punctat pe rând. Barcelona a marcat în partea secundă, dar reușita a fost anulată, spre nemulțumirea lui Hansi Flick.

Reușita semnată de Cubarsi a fost anulată pentru ofsaid, după ce faza a fost analizată preț de șapte minute. Antrenorul german a răbufnit la adresa arbitrajului la conferința de presă și s-a plâns de lipsa de comunicare dintre arbitru și banca tehnică.

Hansi Flick a răbufnit: ”E o mizerie!”

„Ce pot să spun? Începem cu cartonașele galbene, ok? Normal, în prima acțiune, cu faultul la Balde, este cartonaș galben. Este cartonaș galben! Totul este diferit, apoi i-a invitat să joace așa. Haide, e o mizerie, e o mizerie! 

Au trebuit să aștepte... câte minute? Șapte minute? Au fost șapte minute? Haide... Pentru mine, când am văzut, a fost clar că nu a fost ofsaid. Poate au văzut ceva diferit, dar spune-ne. Nu există comunicare, iar asta e foarte rău”, a spus Flick, la conferința de presă.

Barcelona este deținătoarea trofeului. În sezonul precedent a câștigat Copa del Rey după o pauză de patru ani.

Pentru Atletico Madrid ar fi o șansă incredibilă, având în vedere că Real Madrid este eliminată din competiție, iar Barcelona este aproape OUT. Clubul antrenat de Diego Simeone nu a mai câștigat trofeul Cupei Spaniei din sezonul 2012-2013.

Barcelona este în continuare lider în La Liga

Catalanii rămân pe primul loc în La Liga, cu 58 de puncte și un avantaj fragil față de rivala Real Madrid, de doar un punct după 23 de etape. În următoarea etapă din campionat, Barcelona va juca în deplasare cu rivala catalană Girona.

De asemenea, clubul blaugrana va juca și în optimile UEFA Champions League, unde a reușit să obțină calificarea directă. Acolo va întâlni învingătoarea ”dublei” dintre Newcastle și PSG.

România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
Brentford - Arsenal 1-1, LIVE pe VOYO! Duel echilibrat între liderul și surpriza din Premier League
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
Ce lovitură! Carlo Ancelotti a spus ”DA” și semnează
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Spaniolii au găsit vinovatul după umilința Barcelonei: ”Găină fără cap”
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

„Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“

România și-a aflat adversarele în Nations League! Tricolorii vor înfrunta starul Barcelonei

Charalambous și Pintilii, în culmea fericirii. Nimic nu anunța asta la FCSB: „Curând!”

Cupa României | Universitatea Craiova - FCSB 2-2! Campionii României, eliminați prematur

Dan Petrescu și-a anunțat revenirea: ”Mă simt bine, încep să antrenez”

Ce lovitură! Carlo Ancelotti a spus ”DA” și semnează
România și-a egalat cel mai bun rezultat de la Jocurile Olimpice!
Real Madrid pregătește oferta pentru un transfer de cinci stele: 70.000.000€
Programul de astăzi al sportivilor români de la Jocurile Olimpice! Henrietta Bartalis și Kata Madel, primele din concurs
Donald Trump se implică din nou în lumea sportului! Decizia majoră luată de președintele SUA
OUT! Barcelona își ia adio de la căpitan după 13 ani!
Hansi Flick, răspuns dur când a fost întrebat despre situația căpitanului: ”Nu este jucătorul Barcelonei!”
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
OUT! Barcelona a câștigat cu Atletico, dar a pierdut un jucător important. Cât va lipsi
Reacția lui Hansi Flick, după ”remontada” Barcelonei de pe terenul lui Atletico
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

