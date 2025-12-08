Dinamo le oferă fanilor promoția de Sărbători: -50%! Anunțul clubului

Dinamo e pe cale să încheie 2025, în forță! Aflată pe podiumul Superligii, trupa pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani) mai are două partide de disputat, în acest an. Și șanse reale de a urca în clasament!

Duminică, 14 decembrie, de la ora 17:45, roș-albii vor juca ultimul meci de pe teren propriu, în 2025. Vorbim despre duelul cu ultima clasată Metaloglobus. Apoi, pe 20 decembrie (ora 20:00), e programat meciul cu UTA, la Arad.

În acest context, șefii clubului au luat o decizie frumoasă: la ultimul meci de pe teren propriu, în acest an, cel cu Metaloglobus, biletele vor fi oferite la un preț redus.

