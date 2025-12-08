Dinamo le oferă fanilor promoția de Sărbători: -50%! Anunțul clubului

Dinamo le oferă fanilor promoția de Sărbători: -50%! Anunțul clubului Superliga
La finalul unui an bun pentru formația din Ștefan cel Mare, șefii au venit cu o veste frumoasă pentru „câini“.

Dinamo e pe cale să încheie 2025, în forță! Aflată pe podiumul Superligii, trupa pregătită de Zeljko Kopic (48 de ani) mai are două partide de disputat, în acest an. Și șanse reale de a urca în clasament!

Duminică, 14 decembrie, de la ora 17:45, roș-albii vor juca ultimul meci de pe teren propriu, în 2025. Vorbim despre duelul cu ultima clasată Metaloglobus. Apoi, pe 20 decembrie (ora 20:00), e programat meciul cu UTA, la Arad.

În acest context, șefii clubului au luat o decizie frumoasă: la ultimul meci de pe teren propriu, în acest an, cel cu Metaloglobus, biletele vor fi oferite la un preț redus.

Următorul meci al acestui an va fi unul cu totul special! Nu doar că vom avea ultima reprezentație a băieților noștri pe teren propriu, dar și prețurile biletelor vor fi reduse substanțial. Cu ocazia ultimului meci disputat acasă și a sărbătorilor de Crăciun, clubul a decis să pună la dispoziția suporterilor prețuri speciale pentru această perioadă a anului. Toate categoriile de bilete, cu excepția celor VIP Experience și loji, vor beneficia de o reducere de 50% din prețul obișnuit. Acest meci este extrem de important, deoarece jucătorii noștri își vor lua <<rămas bun>> de la propriii fani pentru meciurile disputate acasă. Următorul meci pe teren propriu va avea loc abia la data de 18.01.2026. A fost un an calendaristic bun: am revenit în play-off după o perioadă de 8 ani, iar în acest sezon echipa se află pe podiumul Superligii, având un parcurs solid și în Cupa României“, a anuțat Dinamo.

Iată prețul biletelor pentru meciul Dinamo – Metaloglobus:

• VIP Experience – Inel 1 – 500 lei

• Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 75 lei

• Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 50 lei

• Tribuna 2 – Inel 1 – 30 lei

• Peluza PCH – Inel 1 – 15 lei

• Peluza SUD – Inel 1 – 15 lei

