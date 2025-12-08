Chivu, pus pe glume înainte de Inter - Liverpool: "Eu voi juca în dreapta!" Ce zice de absența lui Salah

Chivu, pus pe glume &icirc;nainte de Inter - Liverpool: Eu voi juca &icirc;n dreapta! Ce zice de absența lui Salah Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, se pregătește de un nou meci mare în Champions League, contra lui Liverpool, marți, de la 22:00.

TAGS:
cristi chivuInter MilanoLiverpoolMohamed Salah
Din articol

Chivu, înainte de Inter - Liverpool: "Sunt jucători care îl pot înlocui pe Salah"

La interviurile acordate înaintea jocului, Chivu a comentat forma foarte slabă traversată de Liverpool, dar și scandalul iscat în urma răbufnirii lui Mohamed Salah la adresa managerului Arne Slot. Egipteanul ar urma să nu facă deplasarea la Milano pentru partida de marți seară.

"Știm cu toții ce înseamnă Salah pentru Liverpool și pentru fotbalul mondial, dar nu mă privește. Știu că sunt jucători care îl pot înlocui, dar Liverpool va rămâne la un nivel înalt, așa cum a făcut-o în toată istoria sa. Vorbim despre echipe, nu despre jucători. Liverpool are foarte multă calitate.

Este obiectivul nostru, al tuturor, să evităm locurile 9-24 din Champions League. Vreau să ofer minute tuturor jucătorilor pentru a-i menține pe toți mulțumiți.

Știm cu toții ce intensitate și ce calitate are Liverpool, atât individual, cât și colectiv. Dar și Inter a ținut steagul Italiei sus în competițiile europene. Nu e atât de simplu ca în ultimii ani să ajungi în două finale de Champions League și în una de Europa League", a spus Chivu, la conferința de presă.

Chivu, fără Dumfries și Darmian: "Eu voi juca în dreapta!"

La interviul acordat pentru Sky, Chivu a glumit când a fost întrebat cine va juca în flancul drept: "Eu voi juca!", a răspuns tehnicianul român, care a anunțat că Denzel Dumfries și Matteo Darmian sunt în continuare accidentați și nu vor putea juca împotriva lui Liverpool.

După 5 etape din cele 8 ale fazei principale din Champions League, Inter se află pe locul 4 în grupa unică, cu 12 puncte. Liverpool e pe 13, cu 9 puncte.

VIDEO Mohamed Salah, interviu exploziv: "Nu știu de ce stau pe bancă! Simt că Liverpool mă aruncă sub autobuz"

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Situație bizară &icirc;n Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi dec&acirc;t semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
ULTIMELE STIRI
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: &bdquo;Am pus stop&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”
Tatăl lui Louis Munteanu intervine &icirc;n scandalul momentului de la CFR Cluj: &rdquo;De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat&rdquo;
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”
E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu
E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu
Pentru tine, Alexandru! Ionel Ganea organizează Memorialul &bdquo;Ioan Alexandru Ganea&rdquo; la Făgăraș. Lupu, Rotariu, Marica și Belodedici, invitați speciali
Pentru tine, Alexandru! Ionel Ganea organizează Memorialul „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș. Lupu, Rotariu, Marica și Belodedici, invitați speciali
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: &bdquo;Fetele lui au venit &icirc;n țară&rdquo;
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Fetele lui au venit în țară”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare

Conducerea lui Liverpool a ales &icirc;ntre Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Conducerea lui Liverpool a ales între Mo Salah și Arne Slot, după interviul exploziv al egipteanului

Ionuț Andrei Radu față &icirc;n față cu Mbappe și Vinicius! Rom&acirc;nul, omul meciului &icirc;n ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe &rdquo;Bernabeu&rdquo;

Ionuț Andrei Radu față în față cu Mbappe și Vinicius! Românul, omul meciului în ȘOCUL Real Madrid - Celta Vigo de pe ”Bernabeu”

Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos &icirc;n iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Titularul de la FCSB, propus pentru un transfer spectaculos în iarnă! Gigi Becali a stabilit deja suma

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant &icirc;n Coreea de Sud: condamnare de 4 ani la &icirc;nchisoare!

Son, fostul coleg al lui Drăgușin, caz șocant în Coreea de Sud: condamnare de 4 ani la închisoare!

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: &rdquo;Aici sunt problemele&rdquo;

Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”



Recomandarile redactiei
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: &bdquo;Am pus stop&rdquo;
Fostul atacant de la FCSB nu mai vrea să audă de fotbal: „Am pus stop”
Tatăl lui Louis Munteanu intervine &icirc;n scandalul momentului de la CFR Cluj: &rdquo;De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat&rdquo;
Tatăl lui Louis Munteanu intervine în scandalul momentului de la CFR Cluj: ”De la 9 ani e plecat de acasă. E foarte afectat”
Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, &icirc;n pericol să fie &icirc;nlocuit. Variantele madrilenilor
Șoc la Real Madrid! Xabi Alonso, în pericol să fie înlocuit. Variantele madrilenilor
E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu
E oficial! Anunțul făcut de CFR Cluj despre Daniel Pancu
Decizia luată de Farul Constanța &icirc;n privința viitorului lui Ianis Zicu
Decizia luată de Farul Constanța în privința viitorului lui Ianis Zicu
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. M&acirc;na dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

stirileprotv Cine este Paul Moldovan, viitorul șef al Sectorului 6. Mâna dreaptă a lui Ciucu, expert pentru francezi și Banca Mondială

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Vreme neobișnuit de caldă p&acirc;nă &icirc;nainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptăm&acirc;ni

stirileprotv Vreme neobișnuit de caldă până înainte de Crăciun. ANM anunță prognoza pentru următoarele două săptămâni

O țară a &icirc;ncasat o sumă record de la v&acirc;rstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

stirileprotv O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!