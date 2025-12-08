Ionel Ganea va organiza vineri, 12 decembrie, la Făgăraș, prima ediție a Memorialului „Ioan Alexandru Ganea”, un eveniment dedicat fiului său, decedat în urmă cu șase luni într-un tragic accident rutier.



Fostul internațional traversează una dintre cele mai grele perioade din viață și, după luni de retragere din spațiul public, a decis să își cinstească fiul prin fotbal, sportul care i-a definit întreaga existență.



Ionel Ganea organizează Memorialul „Ioan Alexandru Ganea” la Făgăraș



Turneul va avea loc la Sala de Sport a Colegiului Național „Radu Negru” din Făgăraș, cu începere de la ora 16:00, și va reuni patru echipe de old-boys: Nitramonia Făgăraș, Chimia Victoria, FC Brașov și o selecționată a fostelor glorii ale naționalei României.



Ionel Ganea a invitat numeroși foști colegi și prieteni apropiați. Printre invitații speciali se numără Dănuț Lupu, Miodrag Belodedici, Ciprian Marica, Eugen Trică, Dumitru Stîngaciu, Florin Bratu, Iosif Rotariu, Daniel Chiriță, Marian Ivan sau Mugurel Buga.

