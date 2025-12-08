Mihai Stoica a mărturisit că Siyabonga Ngezana este incert pentru meciul cu Feyenoord din Europa League.

Siyabonga Ngezana, incert pentru meciul cu Feyenoord

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că, în derby-ul cu Dinamo, Ngezana a simțit dureri în zona genunchiului și nu a mai putut continua meciul, motiv pentru care a fost înlocuit la pauză.

Deși susține că nu a părut că sud-africanul avea dureri, Mihai Stoica nu exclude posibilitatea ca fundașul campioanei să se resimtă după un sezon încărcat. De altfel, oficialul roș-albaștrilor spune că în cazul lui Ngezana poate exista și o urmă de dezamăgire în legătură cu faptul că nu a prins un transfer la o echipă din afara României.

”Îl durea genunchiul și nu a putut continua. Dimineața a fost la terapie, să vedem dacă va putea să joace joi. Știu (n.r. că nu s-a văzut că Ngezana avea dureri), ce pot să spun?

A fost un sezon solicitant, nu numai sezonul ăsta, ci tot anul 2025. Probabil că unii au avut și chestia asta, am făcut sezon aproape perfect, trebuie să curgă ofertele.

Uite că ofertele nu curg sau au curs și au fost refuzate pentru golgheterul campionatului (n.r. Louis Munteanu). Încep să plece din ce în ce mai puțini jucători din România, pe bani, afară, în campionate puternice”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

