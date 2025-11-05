După ce a fost criticat vehement în presa din Spania din cauza vieții sale extrasportive și pentru declarațiile controversate, Lamine Yamal a mai primit o lovitură. S-a despărțit zilele trecute de iubita sa, cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.
GALERIE FOTO Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se însoară cu o femeie cu doi ani mai tânără decât iubita starului Barcelonei
Lamine Yamal este pe val la Barcelona, însă viața sa particulară este destul de tumultuoasă.
Tatăl lui Lamine Yamal, logodit cu o femeie cu doar cinci ani mai mare decât fiul său
Se pare însă că tatălui fotbalistului de la Barcelona, Mounir Nasraoui, îi merge excelent la acest capitol. Tatăl lui Yamal tocmai s-a logodit cu o femeie cu doar cinci ani mai în vârstă decât starul catalanilor și cu doi ani mai tânără decât fosta iubită a fiului său.
Nasraoui, în vârstă de 35 de ani, urmează să se căsătorească cu iubita sa Khristina, care are doar 23 de ani. Cei doi au fost aspru criticați din cauza diferenței de vârstă, însă pare că acum nu se mai ascund.
Lamine Yamal s-a despărțit de Nicki Nicole
După eșecul din El Clasico, Lamine Yamal a primit încă o lovitură. Fotbalistul s-a despărțit de cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.
Cei doi formau un cuplu de câteva luni, iar relația dintre ei părea solidă, mai ales că fotbalistul i-a prezentat-o pe iubita lui și antrenorului său, Hansi Flick. Ruptura a apărut peste noapte, iar vestea despărțirii a fost anunțată de jurnalistul Javier Hoyos la emisiunea spaniolă ”D Corazon”.
Conform Mundo Deportivo, Lamine Yamal ar fi confirmat pentru televiziunea spaniolă despărțirea de Nicki Nicole.
