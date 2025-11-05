După ce a fost criticat vehement în presa din Spania din cauza vieții sale extrasportive și pentru declarațiile controversate, Lamine Yamal a mai primit o lovitură. S-a despărțit zilele trecute de iubita sa, cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.

Se pare însă că tatălui fotbalistului de la Barcelona, Mounir Nasraoui, îi merge excelent la acest capitol. Tatăl lui Yamal tocmai s-a logodit cu o femeie cu doar cinci ani mai în vârstă decât starul catalanilor și cu doi ani mai tânără decât fosta iubită a fiului său.

Nasraoui, în vârstă de 35 de ani, urmează să se căsătorească cu iubita sa Khristina, care are doar 23 de ani. Cei doi au fost aspru criticați din cauza diferenței de vârstă, însă pare că acum nu se mai ascund.

