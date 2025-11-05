GALERIE FOTO Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se însoară cu o femeie cu doi ani mai tânără decât iubita starului Barcelonei

Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se &icirc;nsoară cu o femeie cu doi ani mai t&acirc;nără dec&acirc;t iubita starului Barcelonei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal este pe val la Barcelona, însă viața sa particulară este destul de tumultuoasă. 

TAGS:
nicki nicoleLamine YamalBarcelonaMounir Nasraoui
Din articol

După ce a fost criticat vehement în presa din Spania din cauza vieții sale extrasportive și pentru declarațiile controversate, Lamine Yamal a mai primit o lovitură. S-a despărțit zilele trecute de iubita sa, cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.

Tatăl lui Lamine Yamal, logodit cu o femeie cu doar cinci ani mai mare decât fiul său

  • Mounir nasraoui 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Se pare însă că tatălui fotbalistului de la Barcelona, Mounir Nasraoui, îi merge excelent la acest capitol. Tatăl lui Yamal tocmai s-a logodit cu o femeie cu doar cinci ani mai în vârstă decât starul catalanilor și cu doi ani mai tânără decât fosta iubită a fiului său.

Nasraoui, în vârstă de 35 de ani, urmează să se căsătorească cu iubita sa Khristina, care are doar 23 de ani. Cei doi au fost aspru criticați din cauza diferenței de vârstă, însă pare că acum nu se mai ascund.

Lamine Yamal s-a despărțit de Nicki Nicole

  • Nicki nicole lamine
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După eșecul din El Clasico, Lamine Yamal a primit încă o lovitură. Fotbalistul s-a despărțit de cântăreața din Argentina, Nicki Nicole.

Cei doi formau un cuplu de câteva luni, iar relația dintre ei părea solidă, mai ales că fotbalistul i-a prezentat-o pe iubita lui și antrenorului său, Hansi Flick. Ruptura a apărut peste noapte, iar vestea despărțirii a fost anunțată de jurnalistul Javier Hoyos la emisiunea spaniolă ”D Corazon”.

Conform Mundo Deportivo, Lamine Yamal ar fi confirmat pentru televiziunea spaniolă despărțirea de Nicki Nicole.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
ULTIMELE STIRI
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
FCSB s-a calificat &icirc;n turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!

FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"

Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare

Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"

Dennis Man, la raport! Nota primită &icirc;n Olanda, după ce a fost primul schimbat &icirc;n meciul din Champions League

Dennis Man, la raport! Nota primită în Olanda, după ce a fost primul schimbat în meciul din Champions League

Champions League | Olympiacos &ndash; PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct &icirc;n prelungiri

Champions League | Olympiacos – PSV 1-1! Echipa lui Dennis Man salvează un punct în prelungiri

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs &icirc;n Liverpool &ndash; Real Madrid: &rdquo;Zonă gri!&rdquo;

Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid: ”Zonă gri!”

Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs? Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid

"Ce explicație ți-a dat Istvan Kovacs?" Răspunsul lui Xabi Alonso, după Liverpool - Real Madrid



Recomandarile redactiei
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: &rdquo;&Icirc;l cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie p&acirc;nă acum&rdquo;
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum”
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;
Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Cererea formulată de FCSB la UEFA după moartea lui Emeric Ienei
Anghel Iordănescu, sf&acirc;șiat de moartea lui Emeric Ienei: &bdquo;Mi-a fost frate, antrenor, reper&rdquo;
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper”
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Cum arată și cu ce se ocupă Andra, soția lui Daniel Pancu. Tehnicianul se iubește cu un fost model
Alte subiecte de interes
Săptăm&acirc;nă neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după &rdquo;eșecul&rdquo; de la Balonul de Aur
Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
&Icirc;nchisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost &icirc;njunghiat: &rdquo;Mi-a fost teamă! Am fost &icirc;ntre viață și moarte!&rdquo;
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții &icirc;n mai multe județe

stirileprotv Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!