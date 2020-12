"I-am spus ca e bolnav!" A jucat cu Messi la Barcelona, iar acum e socat de ce vede la Ronaldo! Dezvaluiri senzationale facute de un jucator al lui Juventus: "Auzisem niste vorbe"

Brazilianul Arthur s-a transferat in aceasta vara de la Barcelona la Juventus.

Arthur se afla printre putinii fotbalisti care au avut sansa in cariera sa evolueze alaturi de Lionel Messi si Cristiano Ronaldo.

Brazilianul spune ca auzise vorbe despre modul in care se antreneaza Ronaldo, insa in momentul in care l-a vazut pe viu a ramas uluit.

"Cristiano m-a impresionat cu felul lui de a se antrena. Auzisem vorbe, dar cand vezi de aproape este impresionant. Sunt zile in care ajungem la club la 2 dimineata pentru ca am jucat tarziu si el se apuca sa se antreneze.

Am glumit cu el si i-am spus ca e bolnav. Este foarte puternic din punct de vedere mental. Este un tip fantastic", a spus Arthur, intr-un interviu acordat pentru Marca.

Arthur: "Ronaldo mi-a fost mereu aproape si m-a ajutat"

Brazilianul spune ca Ronaldo a fost printre cei care l-au ajutat sa se adapteze mai usor la Torino si i-a oferit chiar si sfaturi despre alimentatie:

"De cand am venit aici m-a ajutat mult, mai ales ca amandoi vorbim portugheza. Mereu mi-a fost aproape si m-a ajutat, mi-a explicat lucruri pe care nu le intelegeam.

Si la mancare, mi-a spus pana si ce sa mananc, ce imi face bine si ce nu. Se preocupa mult de ceilalti, mereu incearca sa ajute. Am avut mult noroc cu el", a mai spus Arthur.