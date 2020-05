Van Dijk si Luis Suarez joaca in aceeasi echipa! Cei doi ajuta la salvarea clubului la care au jucat

Cei doi fotbalisti ajuta clubul din Olanda pentru care au evoluat, Groningen, sa poata trece peste criza economica cauzata de pandemia de coronavirus.

Astfel, atat van Dijk, cat si Luis Suarez au anuntat public ca ajuta clubul in tricoul caruia au jucat.

"Am cumparat 4 abonamente pentru sezonul urmator. Voi ajuta FC Groningen in aceste vremuri dificile. Abonamentele vor fi puse intr-o tombola pentru cei care nu isi pot achizitiona singuri", a scris van Dijk pe Twitter.

Ik heb vier seizoenskaarten voor het komend seizoen gekocht. Hiermee help ik @fcgroningen in deze moeilijke tijd. De seizoenskaarten worden uiteindelijk verloot onder FC fans die er zelf geen kunnen aanschaffen! #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/MOPtsz34Pz

"Ajut si eu primul meu club din Europa", a mentionat si Suarez pe contul sau.

Yo también ayudo mi primer club en Europa @fcgroningen! ???? #laatonsweereensjuichen

I help my first team in Europe @fcgroningen ???? #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/cat11uDlmI