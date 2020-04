"S-au scris lucruri dureroase!" Reactia lui Luis Suarez dupa ce s-a scris ca jucatorii Barcelonei REFUZA scaderile salariale

Barcelona a redus salariile jucatorilor cu 70%, dupa ce in presa spaniola s-a scris ca acestia refuza scaderile salariale.

Leo Messi a anuntat printr-un comunicat pe care ulterior l-au postat toti jucatorii Barcelonei ca echipa a fost de acord cu scaderea salariilor cu 70%, contrazicand astfel presa care scrisese ca acestia nu sunt de acord.

Capitanul Barcelonei i-a atacat pe cei care au scris informatiile eronate, dar si pe cei din conducerea clubului care ar fi 'divulgat' asta in presa. Messi a anuntat in comunicat ca au intarziat in luarea unei decizii pentru a cauta solutia potrivita astfel incat angajatii catalanilor sa isi poata primi salariile intregi. Astfel, jucatorii vor contribui la salariile angajatilor clubului.

Luis Suarez, aflat in izolare, a vorbit despre situatia delicata si despre ce s-a scris in presa, intr-un interviu acordat publicatiei uruguayene, Sport 890.

"Este dureros ce se scrie pentru ca am fost primi care au vrut sa ajunga la un acord. Eram constienti de ce se intampla la nivel mondial. Stiam situatia in care se afla clubul, la nivel de venituri si ce se intampla in lume. Insa a sosit momentul si au inceput sa spuna tot felul de lucruri.

Ca noi, jucatorii, nu voiam sa intelegem. Ca jucatorii de la handbal si restul sporturilor au ajuns la un acord si noi nu. Insa, nu am ajuns la un acord deoarece am asteptat sa gasim cea mai buna solutie atat pentru club, cat si pentru noi si sa incercam sa ii ajutam si pe ceilalti, care nu treceau prin cele mai bune momente", a declarat Luis Suarez pentru Sport 890.