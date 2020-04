Luis Suarez, despre transferul "inlocuitorului" sau, Lautaro Martinez: "Se misca spectaculos!" Ce spune atacantul despre revenirea lui Neymar

Barcelona are doua obiective importante in aceasta vara: revenirea lui Neymar si transferul lui Lautaro Martinez de la Inter.

Atacantul Barcelonei a oferit un interviu pentru Mundo Deportivo in care a vorbit despre posibilele transferuri pe care catalanii le-ar putea face in aceasta vara.

"E dificil sa vorbesti despre jucatori in zilele astea, tinand cont de situatia complicata in care ne aflam in aceste momente. Insa, pot vorbi despre calitatile lor fotbalistice si au calitati uriase.

Pe Neymar il cunoaste toata lumea, stim cu totii cat il apreciem in vestiar, iar ceea ce este ca jucator este indiscutabil, deoarece inca are de oferit foarte multe lucruri, iar la noi va fi intotdeauna binevenit datorita dragului pe care il avem fata de el.

Lautaro este un jucator care a evoluat mult in Italia, este un 'noua' care are miscari spectaculoase, iar asta se reflecta asupra calitatilor sale de atacant mare. Nu este vorba sa te simti compatibil ci sa de simti fericit ca echipa vrea sa incorporeze jucatorii care vin sa ajute in indeplinirea obiectivelor clubului.

Jucatorii care vin sa lupte pentru un post si sa ajute echipa vor fi intotdeauna bineveniti, va fi intotdeauna un lucru bun, care va intari grupul", a declarat Luis Suarez pentru Mundo Deportivo.