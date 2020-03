Gest impresionant facut de Luis Suarez! Atacantul Barcelonei a cumparat alimente pentru 500 de familii din tara sa

Fotbalistul si-a oferit ajutorul in perioada de criza provocata de Covid-19.

Luis Suarez a decis sa se implice si el in lupta cu pandemia de coronavirus. Atacantul Barcelonei a cumparat alimente care au ajuns la 500 de familii dintr-un cartier defavorizat din Montevideo.

Jucatorul a luat legatura cu autoritatile din Uruguay pentru a-i ajuta pe oameni sa aiba suficienta hrana pe durata crizei provocare de Covid-19. Sute de copii se bazau pe alimentele primite la scoala.

"Macar atat pot sa fac pentru aceste persoane care au mare nevoie. Nu m-am gandit niciodata sa ma intorc in Uruguay, pentru ca felul in care pot sa imi ajut compatriotii este prin a ramane acasa. Daca e nevoie, ajut de la distanta", a spus Suarez, conform The Sun.