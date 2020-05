Luis Suarez poate pleca de la Barcelona! Destinatie neasteptata pentru starul uruguaian: "Ar putea fi o liga atractiva!"

Din articol 4 goluri intr-un singur meci

Echipa lui David Beckham, Inter Miami, este interesata de Luis Suarez. Dupa 6 ani petrecuti pe Camp Nou, uruguaianul este gata de o mutare peste ocean.

Marca a scris ca atacantul Barcei este principala tinta a lui Inter Miami. Chiar daca mai multe cluburi din MLS sunt dornice sa il transfere, echipa lui Beckham pare cea mai hotarata sa faca mutarea.

La inceputul acestui sezon, Suarez a recunoscut ca ar putea lua in considerare o eventuala mutare in SUA.

"Nu stii niciodata, am contract cu Barcelona, dar in viitor ar putea fi o liga atractiva. SUA este o optiune buna", a declarant Suarez pentru Marca.

Atacantul Barcelonei mai are contract cu gruparea blaugrana pana in vara lui 2021, iar de cand a venit in 2014 el a devenit unul dintre cei mai buni atacanti din istoria catalanilor. In cele 270 de partide jucate, a reusit sa inscrie 190 de goluri.

Luis Suarez nu este singurul jucator din La Liga pe care David Beckham incearca il aduca la echipa. Pe lista americanilor se mai afla nume precum Gareth Bale sau Luka Modric.

4 goluri intr-un singur meci

Luis Suarez a reusit in doua randuri sa inscrie cate un 'poker' in tricoul catalanilor. Intr-o victorie cu 6-0 cu Sporting Gijon in 2016 si in meciul de senzatie pe care catalanii il castigau in acelasi an in fata lui Deportivo la Coruna, cu 8-0.