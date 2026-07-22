Echipa de pe ”Bernabeu” s-a descotorosit de serviciile lui Fran Garcia (4 mil. € la Real Betis), Mario Martin (3.5 mil € la Getafe), Dani Ceballos, Dani Carvajal și David Alaba. Ultimii trei au plecat din postura de jucători liberi de contract.

Jose Mourinho vrea să dea afară un jucător de la Real Madrid: ”Transfer definitiv sau împrumut, în funcție de oferte”

Se pare că Real Madrid mai pregătește o plecare. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Jose Mourinho nu-l mai vrea în lot pe Raul Asencio.

Crescut de galactici, spaniolul cotat la 20 de milioane de euro se află la prima echipă a lui Real Madrid din 2024 și mai are contract cu gruparea de pe ”Bernabeu” până la finalul sezonului 2030/31.

”Raul Asencio ar putea pleca de la Real în această vară, mutarea fiind planificată încă din luna iunie împreună cu Jose Mourinho. Transfer definitiv sau împrumut, în funcție de ofertele primite, însă plecarea depinde și de decizia jucătorului”, a scris Romano.

Stoperul a bifat 80 de apariții în toate competițiile la Real Madrid, și-a trecut în cont două reușite și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive în 5700 de minute petrecute în echipamentul clubului.