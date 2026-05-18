VIDEO EXCLUSIV Uluitor: cum a ajuns Florin Lovin să facă schimb de tricouri cu David Beckham, pe Santiago Bernabeu

Florin Lovin a jucat în ambele meciuri disputate între Steaua București și Real Madrid, în grupele Ligii Campionilor 2006/07.

Florin Lovin a povestit amănunțit cum a ajuns în posesia tricoului de joc purtat de David Beckham în faimosul meci Real Madrid - Steaua București, încheiat scor 1-0, în data de 1 noiembrie 2006, în urma unui autogol semnat de Bănel Nicoliță.

Fostul fotbalist al echipei bucureștene și-a pregătit terenul încă din partida tur, câștigată de madrileni, scor 4-1, în Ghencea.

Tricoul lui David Beckham, „un tablou” pentru Florin Lovin: „Este prea prețios.”

Lovin a profitat de un moment mort al jocului pentru a intra în vorbă cu Beckham, dar s-a lovit rapid de un prim refuz. Impresionant însă a fost că englezul și-a amintit că i-a promis românului un schimb de tricouri la meciul retur și s-a ținut de cuvânt.

„Ăsta este un tablou, da? Am vrut să îl scot, dar este prea prețios,” a început Florin Lovin prezentarea tricoului de joc pe care l-a primit din partea englezului David Beckham.

În emisiunea „Fața la Joc”, difuzată de PRO TV, fostul fotbalist al Stelei a explicat cum a ajuns la o înțelegere cu David Beckham pentru a face schimb de tricouri de joc.

Interacțiunea uluitoare dintre Beckham și Lovin, pe Santiago Bernabeu

„Cu Beckham a fost o poveste frumoasă. Tricoul a fost primit pe Bernabeu. Pe Ghencea... știi că se vorbea că nu ne stă capul la fotbal, că ne fuge mintea. Fugise Vali Badea după Ronaldo, la vestiare, ca să îi ceară tricoul.

Când te apuci de fotbal, îți dorești două locuri: să joci la echipa națională și să joci în Champions League.

Înainte de acest meci, nu m-am gândit la cineva anume, pentru că erau prea multe staruri: Raul, Guti, Robinho.

La meciul cu Real Madrid de acasă, am jucat titular, iar Beckham a intrat în minutul 60. La o lovitură liberă - eu așa abordam, când era câte o pauză, vorbeam cu ei. M-am dus lângă el, i-am spus că e o onoare să joc contra lui și l-am întrebat dacă poate să facă schimb de tricouri cu mine.

Mi-a spus: 'nu, că l-am promis unui copil,' moment în care m-am gândit că așa le spune tuturor. 'Ți-l dau pe Bernabeu',” a continuat David Beckham, surprinzându-l plăcut pe Florin Lovin.

„Mi se ridică părul pe mine.” Lovin, impresionat de faptul că Beckham i-a cerut tricoul

„Pe Bernabeu, eu, rezervă, intru prin minutul 70, iar Beckham, aproximativ la fel. Eu am intrat deodată cu Ronaldo. Era Capello cu R9 alături, iar, dincolo, Olăroiu cu Lovin,” a continuat povestea, glumind, fostul mijlocaș al roș-albaștrilor.

„Mă întrebam dacă să îi aduc aminte sau nu. M-am gândit că nu, c-aș fi prea penibil. Se termină meciul, noi ne ducem direct la fanii noștri. Mai trăgeam un ochi, deja căutam un alt jucător cu care să fac schimb de tricouri.

Când să intru în vestiar, aud: 'hei, Lovin!' Mă întorc, îl văd pe Beckham. Se dezbracă, deasupra băncii de rezerve erau o grămadă de fete care strigau după tricoul lui.

'Vino, ia-l!',” dezvăluie Lovin că i-a spus Beckham.

„Mi l-a dat, de la vreo cinci metri, după care mi s-au înmuiat genunchii. I-am mulțumit și am dat repede să plec spre vestiar.

La care Beckham îmi spune: 'ce s-a întâmplat? Dă-mi-l și tu pe-al tău!', i-a spus Beckham lui Lovin, introdus într-o stare de confuzie de ezitările românului.

„Mi se ridică părul pe mine. Eram pe tunel deja. I-am spus că i-l dau sus, la vestiare. Ne-am întâlnit, i l-am dat, ne-am salutat, i-am mulțumit încă o dată,” a completat Florin Lovin povestea din spatele acestui schimb de tricouri, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Retras din activitate la Astra Giurgiu, Florin Lovin a fost triplu campion al României. În Liga Campionilor, Lovin a bifat 14 meciuri și o pasă de gol.

