OFICIAL: Raul, antrenor la Real Madrid! Fostul atacant de legenda de pe Bernabeu a semnat

Raul Gonzalez a fost numit antrenor la Real Madrid Castilla.

Legenda celor de la Real Madrid, Raul Gonzalez, a fost numit antrenor principal la echipa a doua a madrilenilor, Real Madrid Castilla, formatie care evolueaza in liga a 3-a din Spania. Dupa 16 sezoane petrecute la Real, fostul atacant in varsta de 41 de ani incepe o noua provocare in cariera sa.

Raul Gonzalez la Real Madrid Castilla



Site-ul oficial al formatiei blanco a publicat astazi anuntul in care numirii lui Raul Gonzalel la Real Madrid Castilla.

Obiectivul lui Real este sa aduca formatia a doua a Realului in liga a doua din Spania. Raul a mai pregatit doua grupe de juniori ale clubului, iar cu echipa U19 a castigat titlul.

Raul a evoluat pentru madrlieni intre 1994-2010 si a stabilit un record de meciuri jucate si a fost ani buni cel mai bun marcator al clubului cu 323 de goluri marcate, pana a fost intrecut de Cristiano Ronaldo. A castigat in cariera cu Real Madrid 6 campionate ale Spaniei, 4 Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 1 Supercupa a Europei si 2 Cupe Intercontinentale.