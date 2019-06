OFICIAL | Afacere de 40.000.000 euro intre Real Madrid si Atletico! "Cholo" Simeone a luat un fotbalist de pe Bernabeu

Atletico Madrid l-a cumparat pe Marcos Llorente de la Real Madrid cu 40.000.000 euro.

Atletico Madrid si Real Madrid au incheiat o afacere de 40.000.000 euro! Formatia lui Diego Simeone l-a achizitionat pe mijlocasul Marcos Llorente de la rivala de pe Santiago Bernabeu! Llorente a semnat un contract valabil pe 5 sezoane cu echipa de pe Wanda Metropolitano.

Marcos Llorente, in varsta de 24 de ani, a jucat in 7 meciuri de La Liga pentru Real Madrid in sezonul trecut, fara sa marcheze vreun gol. El a fost crescut de Real Madrid, iar in sezonul 2016/17 a fost imprumutat la Deportivo Alaves, unde a impresionat si a fost titular incontestabil.

Marcos Llorente il va inlocui pe Rodri



Atletico s-a miscat rapid dupa anuntul ca Manchester City va plati clauza de reziliere a lui Rodri, in valoare de 70.000.000 euro. Madrilenii raman cu un profit de 30.000.000 euro din aceasta dubla afacere.