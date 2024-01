A semnat primul portorican din istoria lui Real Madrid! Cifre senzaționale pentru cel supranumit ”Messi din Puerto Rico”

Real Madrid l-a transferat pe atacantul portorican Jeremy de Leon de la Castellon, din ligile inferioare spaniole.

Cel supranumit ”Messi din Puerto Rico” devine astfel primul portorican din istoria lui Real Madrid.

În vârstă de 19 ani, De Leon a semnat un contract valabil până în iunie 2026, iar atacantul va juca pentru început la echipa Castilla, satelitul lui Real.

De Leon are cifre senzaționale la naționala Under 20 din Puerto Rico, unde a înscris 11 goluri în 5 meciuri oficiale.

Transferul a fost confirmat sâmbătă dimineața de jurnalistul Fabrizio Romano.

