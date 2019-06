Ferland Mendy a fost prezentat oficial la Real Madrid.

Ferland Mendy a fost prezentat astazi oficial pe Santiago Bernabeu. 50 de milioane de euro a platit Florentino Perez celor de la Lyon in schimbul fotbalistului.

"Sunt foarte fericit ca voi juca pentru cel mai bun club din lume si ca voi purta acest tricou. Sper sa castigam toate titlurile puse in joc. Cand am auzit de interesul celor de la Real pentru mine nu imi venea sa cred. Voi incerca sa dau totul pentru echipa si pentru fani, sa joc cat mai bine in fiecare meci si sa castigam cat mai multe trofee. Am avut un sezon bun atat la Lyon cat si la echipa nationala si voi face tot posibilul sa joc cat mai bine si la Real".

"Cand aveam 15 ani am fost operat la sold. Doctorii mi-au spus ca nu am sa mai pot juca fotbal vreaodata. Am stat 6 luni in spital pentru a ma recupera. Acum sunt la cea mai buna echipa din lume. Am crezut mereu in visul meu si acesta a devenit realitate, fac parte din cel mai bun club", a declarat Mendy.

Fundasul de 24 de ani a mai evoluat in cariera pentru Le Havre, dupa care a fost transferat de Lyon in 2017 in schimbul sumei 5 milioane de euro. A evoluat in acest sezon pentru Lyon in 30 de partide unde a marcat 2 goluri si a oferit o pasa de gol. Cota sa de piata este de 30 de milioane de euro potrivit transfermarkt.

Deschamps: "Progresul sau este incredibil"



Selectionerul Frantei, Didier Deschamps a declarat ca progresul fundasului francez este incredibil.

"Acum doi ani, Mendy evolua in liga secunda. Acum urmeaza sa joace pentru Real Madrid. El poate juca in ambele benzi ale terenului, iar progresul sau a fost absolut incredibil", a spus Didier Dechamps.