Real Madrid si-a facut strategia pentru aducerea lui Mbappe! Decizia luata de spanioli

Real Madrid il vrea pe Kylian Mbappe.

Totusi, Florentino Perez insusi a spus: "Un galactic pe an", la prezentarea oficiala a lui Eden Hazard. Asta insemna ca Real a renuntat la visul de a-l aduce pe Mbappe in aceasta vara la Madrid.

Spaniolii si-au facut deja planul in ceea ce-l priveste pe Mbappe, scrie AS. Real Madrid are ca principal obiectiv faptul ca jucatorul francez sa nu-si prelungeasca intelegerea cu PSG, care expira in 2023. Acest prim pas ar trebui sa il determine pe jucator sa ia singur decizia, care ar urma sa fie benefica pentru Real, mai ales ca Mbappe pare convins sa plece la un alt club.

Florentino Perez a pus la cale acest plan si spera sa poata obtine semnatura jucatorului francez si sa evite orice fel de conflict cu conducerea celor de la PSG. Cei de la Real Madrid stiu ca potentialul economic al familiei regale din Qatar poate reprezenta un real pericol pentru clubul lor.

Kylian Mbappe, pregatit sa faca pasul spre Real Madrid

"A venit timpul sa imi asum o mai mare responsabilitate, daca e alaturi de PSG, bine, daca nu, intr-un alt proiect", declara tanarul jucator francez in urma cu cateva zile.

Mbappe trebuie sa decida si sa faca pasul cel mare, iar dorinta lui de a casitga Gheata de Aur intr-o buna zi poate fi un obiectiv care sa-l faca sa plece din Ligue 1.

Mbappe are contract cu PSG pana in 2023 si, potrivit informatiilor aparute in ultima perioada, el castiga 12 milioane de euro pe sezon.

Real Madrid spera sa-l poata lua in vara anului 2020 pe tanarul francez. Spaniolii au oferit deja 220 de milioane de euro in vara lui 2016, insa nu au concretizat oferta, pentru ca salariul pe care erau nevoiti sa-l ofere lui Mbappe depasea scala salariala a clubului.