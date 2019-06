Sosirile sunt GATA, incep PLECARILE! Jucatorii carora Perez le-a pus gand RAU! Ei vor fi OUT de la Real Madrid in aceasta vara

Real Madrid anunta jucatorii care vor pleca de pe Bernabeu.

Real Madrid a prezentat deja cele 5 transferuri facute in vara aceasta, Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao, Rodrygo Goes, dar anunta si plecarile. Dupa ce Marcos Llorente a semnat cu rivala Atletico Madrid, altii 10 jucatori sunt liberi sa plece.

James Rodriguez, Raul de Tomas, Mateo Kovacic sunt jucatorii care vor urma sa plece, iar Perez spera sa obtina 120 de milioane, in total, in schimbul lor. 40 de milioane pentru James Rodriguez care va ajunge la Napoli, 25 de milioane de euro pentru De tomas care va ajunge la Benfica si 55 de milioane pentru Kovacic daca Chelsea il va transfera definitiv.

Ceilalti jucatori liberi sa plece sunt Martin Odegaard, de care se intereseaza Bayern Leverkusen, Theo Hernandez care a intrat in atentia lui Napoli, Isco, care pana in momentul de fata nu a primit nicio oferta, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Nacho-care a primit o oferta de la Inter, dar inca nu s-a decis daca va pleca sau nu si Gareth Bale, care are o situatie complicata.