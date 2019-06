Real Madrid, OFERTA COLOSALA pentru a-l aduce pe Neymar! Nebunia pe care vor s-o faca spaniolii ca sa i-l fure Barcelonei pe brazilian

Neymar e aproape de despartirea de PSG.

Real Madrid pregateste le-a pregatit o oferta bomba celor de la PSG pentru a-l transfera pe Neymar. Mundo Deportivo anunta pe prima pagina ca clubul condus de Florentino Perez e gata sa ofere 130 de milioane de euro plus James Rodriguez sau Gareth Bale.

Mai mult, salariul lui Neymar la Madrid ar fi de 30 de milioane de euro pe an.

Cu toate acestea, prioritatea jucatorului brazilian este aceea de a semna cu Barcelona. Cei de la Sport scriu ca Neymar este hotarat sa nu se mai intoarca la echipa din Franta, vorbind chiar despre o razvratire a lui. Chiar atacantul a spus in mai ca nu s-ar mai intoarce la club si ca vrea sa fie vandut.

Barcelona are, la randul sau, oferta proprie pentru readucerea lui Neymar pe Camp Nou. Catalanii sunt gata sa ofere o suma consistenta de bani, plus cedari de jucatori. Rakitic, Dembele si Philippe Coutinho sunt numele cele mai vehiculate in cazul schimbului.