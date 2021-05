Un nou nume pe lista Realului! Care sunt antrenorii pe care Perez ii vrea in locul lui Zidane pe banca tehnica si ce conditii pune 

Carlo Ancelotti, triplu castigator de UEFA Champions League, din postura de antrenor, ar putea reveni la Real Madrid.

Actualmente la Everton, Ancelotti este vazut de Florentino Perez drept un inlocuitor ideal pentru Zinedine Zidane, antrenor ce va pleca de la echipa in vara. In 2014, impreuna cu Real Madrid, Ancelotti se impunea in Champions League.

Anterior, acesta a mai castigat Liga Campionilor de doua ori, cu AC Milan. Conform Daily Mirror, Perez se gandeste serios la aceasta mutare, mai ales ca Ancelotti este destul de similar ca stil de joc. Zidane a fost, pentru o perioada, secundul lui Ancelotti la Real, inainte sa devina principal la Real Madrid Castilla. Mai mult, Ancelotti are o relatie foarte buna cu Perez, astfel ca o mutare este foarte posibila.

Everton este pe locul 8 in Premier League, la 3 puncte de un loc de Europa League. Locul este unul decent, avand in vedere ca in sezonul precedent Everton a incheiat abia pe locul 12.

Pe de alta parte, presa spaniola scrie ca Massimiliano Allegri a purtat deja primele discutii cu Perez. Acesta a primit si o oferta, de 10 milioane de euro pe sezon, pentru un contract pe doi sau trei ani.

Pe lista lui Perez se mai afla si nume precum Joachim Low sau Raul Gonzalez. Ramane de vazut daca plecarea lui Zidane se va concretiza.