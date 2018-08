OFICIAL! Barcelona a vandut un jucator in Premier League! Cati bani incaseaza catalanii

Everton a confirmat oficial transferul lui Lucas Digne.

Lucas Digne a fost transferat oficial de Everton de la Barcelona pentru 20.2 de milioane de euro, plus alte 1.5 milioane de euro din clauze. Fundasul stanga de 25 de ani a semnat un contract pe 5 ani! El are in palmares titlu de campion cu PSG si Barcelona si are 21 de partide in nationala Frantei, campioana mondiala.

Digne a fost pe lista de rezerva pentru turneul final din Rusia: "Everton este un club mare cu o istorie grozava. Vreau sa joc, sa castig meciuri si sa-i entuziasmam pe fanii nostri cu calitatea jocului nostru. Am jucat un fotbal bun la Roma (unde a fost imprumutat de PSG) si la Barcelona. Am progresat mult ca jucator si ca persoana alaturi de cei mai buni jucatori din lume" a declarat Digne la prezentarea oficiala.

Digne a fost cumparat de PSG de la clubul la care a fost crescut, Lille, in 2013. A castigat 2 titluri consecutive pentru ca apoi sa fie imprumutat la AS Roma. Acolo le-a atras atentia celor de la Barcelona care l-au cumparat in 2016. In ultimele 2 sezoane a jucat 29 de partide in La Liga, fiind titular in 22 dintre acestea.