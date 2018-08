Barcelona vrea un jucator de la Liverpool! Catalanii, aproape de o mutare surpriza

Barcelona cauta un nume nou pentru postul de portar.

Barcelona e interesata de portarul lui Liverpool, Simon Mignolet, scrie Sky Sports News.

Cei de la Besiktas intrasera in contact cu englezii pentru achizitionarea portarului, insa potrivit sursei citate, turcii nu au venit cu o oferta concreta.

Barcelona este o posibila destinatie a lui Mignolet, ajuns la Liverpool in 2013, de la Sunderland.

Mignolet a pierdut tricoul cu numarul 1 sezonul trecut in favoarea lui Loris Karius, iar acum acesta nu are nicio sansa sa-l recapete, avand in vedere ca englezii l-au adus pe Alisson Becker de la Roma.

La Barcelona, Marc-Andre ter Stegen este actualul portar principal pe Camp Nou, in timp ce rezerva sa, Jasper Gillessen se pare ca este pe cale sa paraseasca clubul.