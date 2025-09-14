Fără gol marcat în acest sezon de Premier League, Aston Villa nu a reușit să încheie această serie negativă nici pe noua arenă a lui Everton. Totuși, trupa lui Unai Emery a plecat cu un punct după un meci controlat de formația de pe Hill Dickinson Stadium.



Lucas Digne a jucat accidentat în Everton - Aston Villa



Lucas Digne (32 de ani), fundașul lui Aston Villa, a jucat peste jumătate de oră cu o umflătură zdravănă în zona frunții, de dimensiunea unei mingi de golf, după cum scrie Talksport.



Accidentarea lui Digne a survenit în minutul 62. La un atac al lui Everton, fundașul francez a fost lovit involuntar de un coleg cu genunchiul în cap. Jucătorul lui Villa a primit îngrijiri medicale, iar ulterior a ținut să termine partida pe teren.

