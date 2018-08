Schimbul verii in fotbal: Barcelona, gata sa renunte la un jucator de peste 100 de milioane €

I-a ofertat pe William si Hazard, dar Barcelona nu se opreste aici. Barca si Arsenal negociaza un schimb intre Ramsey si Dembele.

Se pregateste un schimb de zile mari intre Arsenal si Barcelona. Publicatia engleza The Sun anunta ca Unai Emery este interesat de serviciile lui Ousmane Dembele, fotbalistul pentru care FC Barcelona a platit peste 100 de milioane de euro vara trecuta.

Daca francezul a dezamagit pe Camp Nou, Aaron Ramsey a avut prestatii apreciate in sezonul trecut pe Emirates. Ramsey are 11 goluri marcate si 12 pase decisive in 32 de meciuri jucate pentru "tunari" in sezonul 2017-2018.

In acelasi sezon, Dembele a evoluat in doar 24 de meciuri pentru FC Barcelona si a inscris de patru ori, oferind 9 pase de gol.

Valverde si-l doreste pe Ramsey pentru a betona mijlocul catalanilor. In atac, Barca sta bine, dupa transferurile lui Coutinho si Malcom.

Barcelona negociaza in aceste zile si cu Adrien Rabiot, care mai are doar un an de contract cu PSG. La catalani se vorbeste si de plecari. Digne a parasit echipa, iar Aleix Vidal, Rafinha si Andre Gomez sunt si ei "pe faras".