Malcom a reusit primul gol la Barca! Roma a invins-o pe Barcelona, Real Madrid a pierdut cu Man United. VIDEO

Granzii din La Liga au fost invinsi la International Championship Cup.

Barcelona nu a reusit sa-si ia revansa in fata celor de la AS Roma, echipa care a invins-o in sferturile UEFA Champions League in sezonul trecut. Italienii au castigat cu 4-2 la International Championship Cup, insa fanii Barcei au un motiv de fericire - brazilianul Malcom, adus de la Bordeaux in aceasta vara, a reusit primul sau gol in tricoul Barcei!

Rafinha a deschis scorul in minutul 6, El Shaarawy aducand egalarea in minutul 35. Malcom a dus scorul la 2-1 pentru Barca, insa Roma a marcat de 3 ori in ultimul sfert de ora prin Florenzi, Cristante si Perotti (din penalty).

Intr-un al meci de la International Champions Cup, Manchester United a invins-o cu 2-1 pe campioana Europei, Real Madrid. Alexis Sanchez (18) si Ander Herrera (27) au marcat pentru echipa lui Jose Mourinho in timp ce Benzema a inscris pentru Real in prelungirile primei reprize. Partida a reprezentat debutul lui Julen Lopetegui pe banca Realului.

Rezumatul la Barcelona 2-4 AS Roma

Rezumatul la Man United 2-1 Real Madrid