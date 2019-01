OFICIAL | A facut vizita medicala si este noul jucator al lui Real Madrid! Transfer de 20.000.000 euro

Real Madrid a oficializat transferul tanarului Brahim Diaz, de la Manchester City. Madrilenii au platit circa 20 de milioane de euro in schimbul fotbalistului debutat de Pep Guardiola!

Diaz a semnat un contract pe sase ani si jumatate si urmeaza sa fie prezentat in cadrul unei conferinte de presa. El a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala.

???? @Brahim underwent his medical at the @sanitas La Moraleja University Hospital!#WelcomeBrahim | #HalaMadrid pic.twitter.com/MBMfZkNWVj