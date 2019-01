Messi a dat deja PASA ANULUI 2019! Faza SENZATIONALA cu care a eliminat jumatate din echipa adversa! VIDEO

Anul 2019 abia a inceput, dar Messi e deja candidat la primul premiu, cel de pasa anului. Messi l-a servit pe Suarez incredibil in meciul cu Getafe, cu o pasa ce a eliminat din joc nu mai putin de 6 adversari!

2019 e anul in care Messi spera sa obtina un nou Balon de Aur, dupa ce in 2018 nu a fost finalist cu 51 de goluri si 26 de assist-uri in 51 de partide.

Barcelona s-a impus cu 2-1 in fata lui Getafe si a profitat de infragerea Realului cu Sociedad pentru a mari distanta fata de marea rivala la 10 puncte.

Messi's vision is absolutely unreal, how on earth did he see this pass???????????? pic.twitter.com/ncDjb8lEQg