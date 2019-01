BREAKING NEWS | I s-a deschis usa lui Dica! Echipa din Liga I care si-a dat afara antrenorul in aceasta dimineata

Concordia Chiajna l-a dat afara pe Dorinel Munteanu! Nicolae Dica ar putea reveni in Liga I, dar nu e singurul nume de pe lista ilfovenilor!

Concordia Chiajna l-a inlaturat pe fostul international Dorinel Munteanu de la carma echipei, anunta Digisport. Potrivit sursei citate, ilfovenii au decis sa inlocuiasca antrenorul in incercarea de a se salva inca o data de la retrogradare. Chiajna are 17 puncte dupa 21 de etape si este pe locul 13, retrogradabil!



In acest moment, doua nume sunt vehiculate pentru banca Chiajnei. Unul este cel al lui Nicolae Dica, liber de contract dupa despartirea de FCSB, iar altul al lui Dusan Uhrin, fost la Poli Timisoara si CFR Cluj.