Gardos s-a hotarat! Echipa din Liga I la care va juca, daca nu isi gaseste contract in strainatate in aceasta iarna!

Florin Gardos (30 de ani) isi cauta un contract in strainatate. El este nemultumit de faptul ca a iesit din planurile lui Devis Mangia la Craiova si vrea sa schimbe echipa.

Florin Gardos a recunoscut ca isi doreste sa plece de la Craiova daca va fi instiintat ca nu mai intra in planurile lui Devis Mangia. Pentru fundasul de 30 de ani, Iasiul pare cea mai posibila varianta in acest moment. Chiar el recunoaste ca Poli Iasi e o varianta interesanta.

Florin Gardos a afirmat intr-un interviu acordat ProSport ca isi cauta echipa si in afara granitelor Romaniei. Daca nu va gasi nimic interesant, va merge la Iasi. "Pana la finalul saptamanii voi da un raspuns", spune el.

"Am discutat cu domnul Flavius Stoican zilele trecute, dar inca nu m-am gandit. Mai am ceva variante si mai astept. Nu vreau sa ma grabesc, dar iau in calcul orice varianta.

Mai am oferte si din Liga I, dar e putin probabil sa merg. Daca ar fi sa raman in prima liga, probabil ca cele mai mari sanse ar fi la Iasi. Daca nu, in strainatate!

Eu imi doresc sa merg afara, evident. Daca nu se va concretiza nimic, probabil voi veni la Iasi. Dar depinde de multi factori. Depinde si de Craiova, si de Iasi, si de mine. Cei de la Craiova nu au pretentii financiare, dar trebuie lamurite niste lucruri. Exista posibilitatea unui imprumut si lucrurile se complica oarecum. Eu as vrea asa, si Craiova ar accepta, dar aici intervine si salariul meu. Aici sunt anumite discutii", a spus Florin Gardos pentru ProSport.

"Cu Flavius Stoican nu ma cunosc personal, nu stiu daca ne-am intalnit vreodata. Acum cateva zile am vorbit la telefon si mi-a spsu ca ma vrea la Iasi.



Probabil ca voi da un raspuns pana spre sfarsitul saptamanii, pentru ca usor-usor incep toate echipele pregatirea si nu vreau sa o pierd", a mai spus fundasul.