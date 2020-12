Oferta de 250 de milioane de euro pentru Messi! Clubul care a incercat LOVITURA MONSTRUOASA putea schimba istoria fotbalului! Raspunsul Barcelonei

Barcelona ar fi putut realiza cel mai scump transfer din istorie daca ar fi fost dispusa sa renunte la Leo Messi.

Starul argentinian a fost in atentia marilor cluburi din Europa inca de la aparitia sa pe principala scena a fotbalului. Mai mult decat atat, un club era dispus sa doboare recordul pentru cel mai mare transfer din istorie la un an de la debutul sau.

Viitorul lui Leo Messi este principalul subiect de discutie la Barcelona, in special dupa ce capitanul catalanilor a vrut sa plece in vara, insa nu a fost lasat de conducerea clubului si a preferat sa renunte pentru a nu se ajunge la un proces si scandal. Cu toate astea, Leo si-ar dori sa plece la finalul contractului sau, care expira in vara anului urmator, iar odata cu alegerile prezidentiale care se vor desfasura in iarna, candidatii dezvaluie strategii prin care argentinianul ar fi convins sa isi prelungeasca intelegerea cu clubul.

Plecarea lui Messi de la Barcelona s-ar fi putut realiza nu doar in urma cu un an, ci si acum 14 ani, cand oficialii catalani au primit o oferta astronomica pentru fotbalist, dupa cum a anuntat fostul presedinte al clubului, Joan Laporta. Acelasi Laporta si-a anuntat candidatura pentru noua presedentie a Barcelonei, iar principalul sau obiectiv ar fi sa il convinga pe Messi sa ramana.

In timp ce isi oficializa candidatura, Laporta a dezvaluit ca Messi ar fi putut pleca in 2006 de la Barcelona, atunci cand clubul a primit o oferta de 250 de milioane de euro.

"Stiu ca Messi are oferte de la alte cluburi, insa intotdeauna a avut. Inter a vrut sa plateasca 250 de milioane de euro pentru el in 2006, insa am refuzat. Ii ofereau tot ce isi putea dori si el a refuzat. Am vazut dragostea pe care o avea pentru Barcelona", a spus Joan Laporta conform Le 10 sport.

VIDEO - Debutul lui Leo Messi la Barcelona