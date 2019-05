Nu vor sa-l piarda: Barcelona a trimis o delegatie la negocieri! Ultimele detalii ale transferului BOMBA pregatit de catalani in aceasta vara: ar face cuplul perfect

Barcelona se pregateste de revolutie dupa cosmarul din UEFA Champions League.

Matthijs de Ligt este marea dorinta a celor de la Barcelona in acest sezon. Catalanii au pus la cale o adevarata strategie pentru a obtine semnatura capitanului in varsta de 19 ani al lui Ajax.

Mundo Deportivo scrie ca clubul catalan a facut o miscare extrem de importanta in ceea ce priveste transferul lui De Ligt. O delegatie a Barcelonei a mers in olanda pentru a discuta fata in fata cu jucatorul si a afla care sunt conditiile pe care acesta le pune pentru a accepta transferul in Spania.

De Jong vrea sa joace la Barcelona, alaturi de prietenul si coechipierul sau Frenkie de Jong, care a semnat deja cu catalanii. Totusi, in ultimele saptamani, pretentiile financiare ale lui De Ligt au crescut destul de mult.

Calatoria oficialilor Barcei in Olanda a avut ca scop tocmai clarificarea acestui aspect economic. Acum, catalanii trebuie sa studieze situatia financiara si sa decida daca operatiunea poate fi finalizata sau nu.

Matthijs de Ligt este urmarit si de alte forte ale Europei, cum ar fi Juventus, Bayern sau Manchester United.