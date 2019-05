ULTIMA ORA: El este antrenorul pe care Barcelona il suna! Spaniolii au aflat numele omului chemat sa spele rusinea cu Liverpool

Ieri, cotidianul spaniol AS nota ca Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcei, se gandeste sa continue cu Ernesto Valverde la carma echipei, pentru "a arata stabilitate inaintea alegerilor pentru sefia clubului".

Situatia de la Barcelona este incerta si tensionata dupa umilinta din Liga Campionilor. Catalanii au fost eliminati de o maniera incredibila de Liverpool din semifinalele UEFA Champions League. Ei au batut cu 3-0 in tur, dar au pierdut cu 0-4 la returul de pe Anfield. Acum, viitorul lui Ernesto Valverde la carma echipei este necunoscut.

Ieri, la mai putin de 24 de ore de la infrangerea de pe Anfield, cotidianul spaniol AS nota ca Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, se gandeste sa il crute pe Valverde si sa ii mai acorde un sezon la carma echipei. Argumentul: el ar vrea sa dea dovada de echilibru si stabilitate in vederea alegerilor de peste doi ani in care le va cere inca un mandat actionarilor.

La Sexta: Koeman e favorit pentru inlocuirea lui Valverde



Astazi, jurnalistii spanioli sustin ca situatia s-a schimbat in spatele usilor bine ferecate. Bartomeu a analizat situatia si a facut o lista cu posibili inlocuitori ai lui Valverde.

Potrivit jurnalistului Josep Pedrerol, realizatorul emisiunii Jugones, de la postul La Sexta, olandezul Ronald Koeman, selectioner al nationalei "Portocalei Mecanice", este alesul. Varianta secunda ar fi Ten Hag, actualul antrenor al lui Ajax!

A jucat la Barca si a castigat Liga Campionilor



Ronaldo Koeman a evoluat pentru Barcelona intre 1989 si 1995, iar de numele sau se leaga un mare succes. El a contribuit la castigarea Ligii Campionilor in 1992. 67 de goluri a marcat Koeman pentru Barcelona din postura de fundas central!

De-a lungul carierei, Ronald Koeman a mai antrenat la Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton si Everton.