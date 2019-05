ULTIMA ORA | Miracolul cu Barcelona l-a salvat! Decizia luata de Liverpool inaintea finalei UEFA Champions League: Klopp a refuzat-o pe Juve

Jurgen Klopp urmeaza sa semneze un nou contract cu Liverpool!

Liverpool va juca pentru al 2-lea an consecutiv finala UEFA Champions League - dupa 4-0 in returul cu FC Barcelona, Liverpool va juca pe 1 iunie impotriva celor de la Tottenham. Performanta magnifica a lui Jurgen Klopp a venit gratie dublelor lui Gini Wijnaldum si Divock Origi de la partida de pe Anfield.

Cele 2 goluri reusite de atacantul belgian i-au facut pe cei de la Liverpool sa decida sa-i ofere un nou contract! Intelegerea cu Liverpool a lui Origi expira in vara lui 2020 iar Jurgen Klopp lua in considerare varianta de a-l vinde. Insa reusitele lui Origi, cel care a inscris si golul victoriei cu Newcastle in weekend, l-au convins sa-l pastreze.

Nu este insa singurul care isi va prelungi contractul cu Liverpool. Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Jurgen Klopp a fost marele vis al presedintelui celor de la Juventus, Andrea Agnelli. Insa acesta nici macar nu l-a contactat pe antrenorul german deoarece acesta urmeaza sa semneze un nou contract cu Liverpool, urmand sa devina unul dintre cei mai bine platiti antrenori din lume.