Matthijs de Ligt a spus "DA"! Are contractul pe masă și va ajunge în Anglia

Matthijs de Ligt, unul dintre cei mai în vogă fundași europeni, ar fi ajuns la un acord cu formația engleză Manchester United, anunță Matthijs de Ligt said yes to Manchester United (footmercato.net)

Suma menționată de sursa citată se învârte undeva în jur de 45 milioane de euro.

În momentul scrierii acestui articol, cota de piață estimată de site-urile de specialitate pentru stopperul neerlandez este de 65 milioane euro.

La doi ani de când a semnat cu nemții, timp în care și-a trecut în cont 73 de apariții și a reușit să marcheze cinci goluri, fundașul este pe cale să își schimbe iarăși clubul.

???????????? More on Matthijs de Ligt. Man United and Bayern are also close to reach an agreement on the fee, talks progressing.

Bayern insist on €50m with Man United structuring the proposal with add-ons included.

↪️???????? United want both Zirkzee/de Ligt deals done as soon as possible. pic.twitter.com/zOo0wbxHFm