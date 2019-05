Soarta lui Coutinho a fost decisa! Barcelona e hotarata sa-l vanda dupa DEZASTRUL de pe Anfield! Motivul pentru care trebuie sa-l cedeze ACUM

Philippe Coutinho a primit nota 0 in presa din Catalunya dupa infrangerea Barcelonei contra lui Liverpool.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Soarta lui Philippe Coutinho este una clara. FC Barcelona il va vinde in aceasta vara, la doar 18 luni dupa ce l-a adus de la Liverpool. Chiar meciul cu fosta echipa a fost decisiv pentru conducerea Barcei - mijlocasul brazilian nu a reusit sa se adapteze iar evolutiile sale au fost extrem de criticate.

Daca inainte de dubla cu Liverpool exista varianta ca Philippe Coutinho sa mai primeasca un sezon pentru a arata ce poate, evolutiile i-au convins sa-l vanda in vara aceasta. Unul dintre motive este faptul ca reprezinta singurul mod prin care Barcelona va putea sa recupereze o buna parte din suma investita pentru a-l aduce.

Barcelona a platit 120 de milioane de euro pentru Coutinho, iar alte 40 de milioane erau conditionate de diferite clauze din contract. Coutinho are 74 de meciuri in tricoul Barcelonei si, daca va ajunge la cota 100, Barca va mai trebui sa plateasca nu mai putin de 25 de milioane de euro! Astfel, chiar daca Barca va primi o suma mai mica decat cea cheltuita, pierderea nu va fi atat de mare.

Pe langa suma fixa de 120 de milioane, Barcelona a mai platit alte 15 milioane dupa ce Barcelona s-a calificat in UEFA Champions League in primii 2 ani cu Coutinho si dupa ce brazilianul a strans 25 de partide in tricoul catalanilor. Daca l-ar vinde in vara, Barcelona ar evita platirea clauzelor pentru 100 de partide in tricoul Barcelonei (20 de milioane de euro) si pentru castigarea UEFA Champions League (5 milioane de euro).

Inapoi in Premier League?

Pentru Coutinho, varianta cea mai plauzibila este Manchester United. Chelsea a fost si ea interesata de jucatorul brazilian, insa interdictia la transferuri face mutarea imposibila. Astfel, un transfer la marea rivala a fostei sale echipe ramane varianta cea mai plauzibila pentru Coutinho.