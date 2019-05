BOMBA! Guardiola, inapoi la Barcelona? Valverde poate fi DEMIS oricand, fara compensatii! 

Sefii Barcelonei sunt furiosi dupa eliminarea rusinoasa din Champions League.

Barcelona a ratat o noua finala in Champions League si a facut-o intr-un mod incredibil, dupa ce s-a impus cu 3-0 in turul cu Liverpool.

Sefii clubului vor sa-l demita acum pe antrenorul Enersto Valverde, cel care a adus doua titluri in La Liga, insa a esuat de fiecare data in Liga.



Clauza secreta din contractul lui Valverde

Barcelona i-a prelungit contractul lui Valverde pana in 2020 in luna februarie cu clauza de prelungire pe un nou sezon. In acest contract nu exista si o clauza de reziliere si poate fi reziliat unilateral. Ambele parti pot decide sa renunte oricand, fara sa achite penalizari, scrie Sport.es.



Guardiola, inapoi la Barcelona?

Satui de esecurile din ultimii 4 ani din Champions League, sefii Barcelonei se gandesc sa-l readuca pe Guardiola pe Camp Nou. Nici el nu a mai castigat Champions League de cand s-a despartit la catalani, desi a antrenat giganti precum Bayern sau Manchester City. Momentan este doar o speculatie de presa in Spania. Guardiola si-a prelungit contractul cu City cu salariul marit pana la 20 de milioane de euro pe an. City are avantaj de un punct in fata lui Liverpool inainte de ultima etapa, iar ratarea titlului pentru Guardiola ar insemna un esec catastrofal. Max Allegri de la Juventus este si el pe lista sefilor Barcelonei in acest moment.

Guardiola e cel mai titrat antrenor din istoria Barcelonei, cu 3 titluri de campion, doua Cupe ale Spaneii, trei Supercupe, doua Champions League, doua Supercupe ale Europei si doua trofee FIFA Club World Cup.

