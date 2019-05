Rakitic e CA SI PLECAT de la Barcelona! Unde ajunge pentru 50 de milioane de euro

Ivan Rakitic e primul titular de la Barca care va fi lasat sa plece in aceasta vara.

El Mundo Deportivo scrie ca mutarea e ca si facuta. Cele doua cluburi sunt aproape sa se inteleaga in schimbul a 50 de milioane de euro. Inter isi doreste sa-i puna probleme la titlu lui Juventus sezonul viitor. N-a renuntat nici la 'planul Modric', insa Zidane pare sa-l aiba in continuare in planurile sale pe 'Balonul de Aur' din 2018.



Rakitic, 31 de ani, a ajuns in 2014 la Barca de la Sevilla. A fost om de baza pentru catalani. In 5 sezoane, a strans 265 de meciuri in toate competitiile. Rakitic are 4 titluri cu Barca, 4 Cupe, doua Supercupe, precum si un trofeu Champions League, un Mondial al Cluburilor si o Supercupa a Europei. La fel ca Modric, Rakitic e vicecampion mondial cu Croatia in 2018.