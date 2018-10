"Nu voi juca niciodata cu Messi!" Modric n-a stat pe ganduri cand a fost intrebat despre adversarul sau! Ce spune despre argentinian

Luka Modric a vorbit despre idolii sai din lumea fotbalului si despre cei alaturi de care si-ar dori sau si-ar fi dorit sa joace.

Starul croat de la Real Madrid a oferit un amplu interviu pentru France Football.

Luka Modric a nominalizat jucatorii alaturi de care si-ar fi dorit sa joace in cariera sa de fotbalist.

"In primul rand, cu Boban, idolul meu din echipa nationala. Apoi, cu Zidane, pe care am fost suficient de norocos sa-l am ca antrenor si alaturi de care am trait cele mai frumoase momente din istoria Realului, in special ultimele trei trofee Champions League. Cateodata, Zidane juca alaturi de noi si era impresionant sa-i vezi eleganta. Mi-ar fi placut la nebunie sa fiu coechipierul lui. Al treilea jucator este Ronaldo Nazario", a marturisit Luka Modric.

Cat despre dorinta de a juca alaturi de Lionel Messi, croatul a fost categoric.

"Eu joc impotriva lui, nu cu el. Messi este unul dintre cel mai buni jucatori din istorie, insa nu voi juca niciodata alaturi de el", a raspuns Modric.

Croatul vicecampion mondial a vorbit si despre relatia sa cu Cristiano Ronaldo, despre care spune ca este bazata pe respect reciproc.

"Am petrecut sase ani minunati la Madrid, in care ne-am imprieteni si ne-am respectat reciproc. Acum el a plecat si pastram legatura, ne trimitem mesaje. Si, cu toate ca unii oameni incearca sa spuna ca nu e asa, pot spune ca pastram in continuare o relatie buna", a explicat Luka Modric.