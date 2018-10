BREAKING NEWS | Luka Modric si-a aflat sentinta! Ce decizie s-a luat in procesul in care e acuzat de marturie mincinoasa

Luka Modric risca ani de puscarie in Croatia.

Un tribunal din Croatia a respins acuzatia de sperjur impotriva mijlocasului celor de la Real Madrid, Luka Modric. Jucatorul de 33 de ani, desemnat recent cel mai bun jucator din lume de catre FIFA, a fost acuzat de marturie mincinoasa in procesul lui Zdravko Mamic. Modric a fost interogat cu privire la transferul sau la Tottenham din 2008.

Mamic si alti 3 oficiali ai lui Dinamo Zagreb au fost condamnati la inchisoare pentru delapidare - ei au prejudiciat clubul de 15 milioane de euro si statul de aproximativ 2 milioane de euro. Apelul la acel verdict nu s-a finalizat, insa s-a decis ca acuzatia de sperjur la adresa lui Luka Modric este "prematura" din moment ce procesul mare nu este finalizat.

Modric este acuzat ca a semnat o clauza in contractul cu Dinamo Zagreb dupa ce transferul la Tottenham a fost finalizat, in timp ce Modric sustine ca a semnat acea clauza in iulie 2004. Procurorii sustin ca Modric si-a schimbat discursul pentru a fi favorabil lui Mamic, cel care a fugit intre timp in Bosnia.

In afara lui Luka Modric, si Dejan Lovren a fost acuzat de marturie mincinoasa.