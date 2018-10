"Am pus pariuri in vestiar!" Dezvaluiri din culise ale lui Modric: E INCREDIBIL cum au trait jucatorii Realului plecarea lui Ronaldo

Luka Modric a povestit cum a trait alaturi de coechipierii sai zvonurile privind plecare lui Cristiano Ronaldo de la Real.

Luka Modric a declarat intr-un interviu acordat celor de la France Football ca nimeni de la Real nu se astepta ca Zidane sau Cristiano Ronaldo sa plece de la echipa din Madrid.

"Nu ma asteptam la niciunul dintre ei. Ba chiar atunci cand am auzit zvonurile despre Cristiano, am inceput sa punem pariuri in vestiar si eram siguri ca va ramane. Ei bine, cu totii luam propriile decizii in viata", a povestit Modric.

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid in aceasta vara si a semnat cu Juventus.

Jucatorul croat a vorbit si despre fostul sau antrenor de la Real Madrid, Zinedine Zidane. "Mi-ar fi placut sa fiu coechipierul lui Zidane", a marturisit Modric. El a povestit, totodata, ca Zidane obisnuia sa mai joace din cand in cand cu ei la antrenamente. "Era incredibil sa vezi eleganta lui si miscarile sale pe teren", a spus Modric.

Zinedine Zidane s-a despartit si el de Real imediat dupa ce echipa din Madrid a cucerit Champions League sezonul trecut.

Luka Modric a castigat trofeul FIFA Best si este favorit la cucerirea Balonului de Aur in 2018.